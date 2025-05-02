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На ЕКАД перевернулся грузовик, водитель доставлен в больницу
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 86-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в Чкаловском районе перевернулся грузовик. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки АФ не справился с управлением — машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в 36-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга для оказания медицинской помощи.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки АФ не справился с управлением — машина съехала в кювет и опрокинулась.
В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в 36-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга для оказания медицинской помощи.
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