На ЕКАД перевернулся грузовик, водитель доставлен в больницу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 86-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги в Чкаловском районе перевернулся грузовик. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительной информации, водитель автомобиля марки АФ не справился с управлением — машина съехала в кювет и опрокинулась.В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в 36-ю городскую клиническую больницу Екатеринбурга для оказания медицинской помощи.