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В Алапаевске сгорел жилой дом: на месте пожара обнаружен погибший
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Утром 2 мая в Алапаевске произошёл пожар в двухквартирном жилом доме на улице Монтажников. Огонь распространился также на надворные постройки. Общая площадь возгорания составила 70 квадратных метров.
Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, в тушении участвовали 18 человек и 4 единицы техники. Пожар был локализован за полчаса. При разборе конструкций спасатели обнаружили погибшего. Его личность устанавливается.
За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 11 пожаров, из них пять — в жилом секторе. В ведомстве уточняют, что в 9% случаев причиной возгораний становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.
Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, в тушении участвовали 18 человек и 4 единицы техники. Пожар был локализован за полчаса. При разборе конструкций спасатели обнаружили погибшего. Его личность устанавливается.
За прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 11 пожаров, из них пять — в жилом секторе. В ведомстве уточняют, что в 9% случаев причиной возгораний становится нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.
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