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На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб молодой водитель
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 322-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Оно унесло жизнь 28-летнего мужчины.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Ford Focus», следовавший из Кировграда в Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в левый кювет. Машина врезалась в дерево. Удар оказался смертельным: водитель, который находился в автомобиле один, скончался на месте аварии, до прибытия медиков.
Как установили сотрудники Госавтоинспекции, погибший — житель Кировграда, водительский стаж которого составлял шесть лет. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить, находился ли он в момент аварии в трезвом состоянии.
На месте происшествия инспекторы провели необходимые процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование, которое должно установить все обстоятельства трагедии.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Ford Focus», следовавший из Кировграда в Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в левый кювет. Машина врезалась в дерево. Удар оказался смертельным: водитель, который находился в автомобиле один, скончался на месте аварии, до прибытия медиков.
Как установили сотрудники Госавтоинспекции, погибший — житель Кировграда, водительский стаж которого составлял шесть лет. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить, находился ли он в момент аварии в трезвом состоянии.
На месте происшествия инспекторы провели необходимые процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование, которое должно установить все обстоятельства трагедии.
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