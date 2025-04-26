На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб молодой водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На 322-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Оно унесло жизнь 28-летнего мужчины.По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Ford Focus», следовавший из Кировграда в Екатеринбург, выбрал небезопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с проезжей части в левый кювет. Машина врезалась в дерево. Удар оказался смертельным: водитель, который находился в автомобиле один, скончался на месте аварии, до прибытия медиков.Как установили сотрудники Госавтоинспекции, погибший — житель Кировграда, водительский стаж которого составлял шесть лет. На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить, находился ли он в момент аварии в трезвом состоянии.На месте происшествия инспекторы провели необходимые процессуальные действия. По факту аварии проводится расследование, которое должно установить все обстоятельства трагедии.