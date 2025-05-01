Три человека погибли в свердловских пожарах четверга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки сотрудники МЧС России потушили 21 пожар и спасли 9 человек. Однако, избежать трагедий не удалось — в огне и в дыму погибли три человека.Согласно ежедневной сводке ведомства, в первый майский день дюжина от общего числа возгораний пришлась на жилой фонд Свердловской области, остальные пожары вспыхивали в промзонах и на открытой местности.Пожарные спасли сразу 9 человек в Богдановиче, где на втором этаже четырёхэтажного дома горело домашнее имущество. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров и потушен был за 21 минуту. Хозяин квартиры пострадал, но выжил. Причину возгорания выясняют специалисты.Куда меньше повезло жильцу загоревшейся квартиры в Екатеринбурге, на улице Техническая. Она была расположена на третьем этаже пятиэтажки, и хозяин покинуть жилплощадь не сумел. Пожарные обнаружили его тело после того, как эвакуировали из здания 10 человек и приступили к ликвидации огня, успевшего охватить 16 квадратных метров. Причина данного пожара пока тоже неизвестна.Ещё один человек погиб вчера в пожаре, вспыхнувшем в Камышлове, на улице Северная. Жертв могло быть и больше, если бы прибывшие спасатели не вывели из здания 15 других жильцов. Огонь здесь тоже разгулялся на 16 квадратных метрах, а потушен был за 29 минут. Пожарные дознаватели установили, что причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.Третий погибший во вчерашних пожарах жил в Екатеринбурге, в садовом доме на улице Удельной. Здесь полыхнуло особенно сильно — пожарным пришлось бороться с огнём, который успел охватить 70 квадратных метров. На ликвидацию пожара у 14 человек ушло 43 минуты.В Екатеринбурге 1 мая произошло ещё несколько пожаров. К счастью, не таких масштабных и трагических. Сообщается о ликвидации возгораний на улицах Дагестанская, Уральских Рабочих, Миномётчиков и в переулке Проходном, где пожар охватил промышленный объект на 100 квадратных метров. К слову, на Минометчиков тоже горел нежилой объект, а склад. И это был самый масштабный свердловский пожар первого дня мая, поскольку огнём была объята площадь в 300 квадратных метров.