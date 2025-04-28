В Нижнем Тагиле подростки на питбайтке столкнулись с «Ладой» и попали в больницу

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– сообщили в управлении. «В результате происшествия подросток-мотоциклист и его сверстник-пассажир с травмами головы, переломами доставлены в ближайшее медучреждение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 1 мая, в девять часов вечера в Нижнем Тагиле подростки на питбайке столкнулись с «Ладой» и получили серьёзные травмы.Авария произошла около 107-го дома по улице Гайдара. Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, юноши катались на питбайке, предназначенном исключительно для спортивных мероприятий. То ли не зная, то ли сознательно игнорируя знаки приоритета и порядок пересечения перекрёстков, подростки решили проехать через главную дорогу, где и столкнулись с «Ладой», которую были обязаны пропустить.Отмечается, что оба мальчика не пользовались положенными элементами защиты – мотоциклетными шлемами и специальной экипировкой.Информацию о ДТП уже направили в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение ими обязанностей по воспитанию ребенка.Однако достанется не только родителям юных байкеров, но и водителю легкового автомобиля – 22-летнему молодому человеку, который, как выяснилось, не имел водительских прав. На него составили три протокола по КоАП РФ: за вождение без прав (ч.1. ст.12.7), за отсутствие страховки (ч.2.ст. 12.37) и за вождение в условиях, запрещающих эксплуатацию машины (ч.1.ст. 12.5).