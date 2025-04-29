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Три человека погибли в жутком ДТП на трассе под Каменским-Уральским

11.20 Пятница, 2 мая 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Накануне вечером на 111-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», недалеко от Каменска-Уральского, произошло жуткое ДТП, которое унесли жизни трёх человек. В их числе предполагаемый виновник аварии и женщина с ребёнком.


Фото: УГИБДД по Свердловской области


Как рассказали Вечерним ведомостям УГИБДД по Свердловской области, предварительно удалось установить, что 56-летний водитель Kia Sportage в нарушение знака «Обгон запрещён» выехал на встречную полосу, где в этот момент ехал «ВАЗ-2105» под управлением 31-летнего молодого человека. Он, пытаясь избежать столкновения, резко затормозил, вследствие чего потерял контроль над машиной и сам допустил выезд на встречную сторону, на которой всё равно столкнулся с Kia Sportage. Kia оттолкнуло обратно на встречку, и он столкнулся с Kia K5, за рулём которой была 43-летняя женщина. Вскоре после этого в Kia K5 въехал другой «ВАЗ-2105», за рулём которого был 37-летний мужчина.

В результате ДТП погибли 56-летний водитель Kia Sportage, 43-летняя водитель Kia K5 и её 9-летняя дочка, ехавшая вместе с ней. Они скончались на месте аварии до прибытия скорой. С травмами различной степени тяжести в больницы Каменска-Уральского доставили двух пассажиров Kia K5 – 28-летнего парня и 11-летнюю девочку, а также 10-летнюю девочку, ехавшую в одном из «ВАЗов».


Фото: УГИБДД по Свердловской области


По данным ГИБДД, водитель Kia Sportage за 38 лет стажа вождения привлекался к ответственности за нарушение ПДД 5 раз. Водительница Kia K5 за 19 лет нарушала правила дорожного движения 33 раза. В каком состоянии они находились в момент ДТП должна будет установить экспертиза.

У 31-летнего водителя «ВАЗа» стаж вождения 12 лет, за который он привлекался к ответственности за нарушение ПДД 15 раз. На него составили протокол за отсутствие полиса ОСАГО (ч.2 ст.12.37 КоАП РФ). Второй водитель «ВАЗа» – 36-летний мужчина, за 16 лет стажа имеет за спиной 33 нарушения ПДД. В отношении него вынесли постановление по статье о нарушении правил перевозки детей (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ).


Фото: УГИБДД по Свердловской области


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:22 Три 14-летние девочки пропали в Екатеринбурге
21:24 Жительница Верхней Пышмы попала под штраф за своего несовершеннолетнего лихача
20:28 Заказавшую мужа екатеринбурженку отправили в СИЗО
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19:25 Более 120 ДТП зафиксировано за сутки на дорогах Свердловской области
18:34 Два дня подряд «ЭкоДозор» будет увеличивать количество деревьев в Екатеринбурге
17:04 За дискредитацию ВС РФ оштрафовали жителя Невьянского района
16:07 В полиции подтвердили информацию о выпадении мальчика из окна в Екатеринбурге
14:27 СМИ сообщают о выпавшем из окна мальчике на улице Раевского в Екатеринбурге
13:07 На Серовском тракте мужчина на «Шевроле» сбил лося
12:38 Работникам екатеринбургского общественного транспорта обещают повысить зарплаты ещё на 20%
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09:53 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 1 мая
09:41 Ночью в Екатеринбурге на Щорса насмерть сбили самокатчика
20:40 После вмешательства прокуратуры в Артинском районе появится новая котельная
20:14 Молодого красноуфимца накажут за спаивание младшего брата
19:01 Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
18:44 Уральский филиал Пушкинского музея переезжает в новое помещение
18:23 В Верхотурье осудили бывшего инспектора исправительной колонии
17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
16:25 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
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