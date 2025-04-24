Жительница Верхней Пышмы попала под штраф за своего несовершеннолетнего лихача

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 1 мая, примерно в 16.00 на улице Октябрьской в Верхней Пышме произошло ДТП с участием 17-летнего подростка. Он ехал на питбайке «Enduro Moto CAND250», на что не имел прав.Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, юноша не обладает водительским удостоверением, однако катался на питбайке по городу. Когда он выехал на проезжую часть и попытался обогнать автомобиль «Mazda Demio», который в этот момент совершал левый поворот с включённым сигналом, и произошла авария.По предварительным данным, юный водитель не учёл дорожную ситуацию, проигнорировал сигналы машины и, не имея опыта, создал аварийную обстановку. Отмечается, что его питбайк не был оборудован световыми и сигнальными устройствами, что сделало его почти незаметным на дороге. В результате ДТП подросток получил незначительные травмы, медики оказали помощь на месте.Выяснилось, что мотоцикл принадлежит матери несовершеннолетнего лихача. Женщина привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Ей грозит штраф 30 тысяч рублей. На подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение без прав. Кроме того, в техникум, где обучается несовершеннолетний, направят представление об устранении условий, способствующих правонарушениям. По факту аварии проводится проверка.