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Жительница Верхней Пышмы попала под штраф за своего несовершеннолетнего лихача

21.24 Четверг, 1 мая 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
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Сегодня, 1 мая, примерно в 16.00 на улице Октябрьской в Верхней Пышме произошло ДТП с участием 17-летнего подростка. Он ехал на питбайке «Enduro Moto CAND250», на что не имел прав.

Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, юноша не обладает водительским удостоверением, однако катался на питбайке по городу. Когда он выехал на проезжую часть и попытался обогнать автомобиль «Mazda Demio», который в этот момент совершал левый поворот с включённым сигналом, и произошла авария.

По предварительным данным, юный водитель не учёл дорожную ситуацию, проигнорировал сигналы машины и, не имея опыта, создал аварийную обстановку. Отмечается, что его питбайк не был оборудован световыми и сигнальными устройствами, что сделало его почти незаметным на дороге. В результате ДТП подросток получил незначительные травмы, медики оказали помощь на месте.

Выяснилось, что мотоцикл принадлежит матери несовершеннолетнего лихача. Женщина привлечена к ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Ей грозит штраф 30 тысяч рублей. На подростка составлен административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ за вождение без прав. Кроме того, в техникум, где обучается несовершеннолетний, направят представление об устранении условий, способствующих правонарушениям. По факту аварии проводится проверка.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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20:00 За предпраздничные сутки в Свердловской области ликвидировано 14 пожаров
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18:34 Два дня подряд «ЭкоДозор» будет увеличивать количество деревьев в Екатеринбурге
17:04 За дискредитацию ВС РФ оштрафовали жителя Невьянского района
16:07 В полиции подтвердили информацию о выпадении мальчика из окна в Екатеринбурге
14:27 СМИ сообщают о выпавшем из окна мальчике на улице Раевского в Екатеринбурге
13:07 На Серовском тракте мужчина на «Шевроле» сбил лося
12:38 Работникам екатеринбургского общественного транспорта обещают повысить зарплаты ещё на 20%
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09:53 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 1 мая
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20:40 После вмешательства прокуратуры в Артинском районе появится новая котельная
20:14 Молодого красноуфимца накажут за спаивание младшего брата
19:01 Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
18:44 Уральский филиал Пушкинского музея переезжает в новое помещение
18:23 В Верхотурье осудили бывшего инспектора исправительной колонии
17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
16:25 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
16:03 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
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