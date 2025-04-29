За предпраздничные сутки в Свердловской области ликвидировано 14 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно ежедневной сводке МЧС России, в Свердловской области за вчерашний день пожарные звенья выезжали на 14 пожаров, из которых 8 произошли в жилом секторе. В результате оперативных действий пожарных спасены 7 человек, пострадал один.Самый крупный пожар среды произошёл в посёлке Горный Щит. Там на улице 46-я Баритовая загорелся частный дом. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров и потребовал участие большего, чем обычно, количества огнеборцев. На место происшествия по вызову направили 23 человек. Тушение разгулявшейся стихии заняло у них почти час — 57 минут.Ещё один крупный пожар случился в Богдановиче, на улице Окружной. Огонь охватил надворные постройки и «погулял» на площади 150 квадратных метров. С ним почти полчаса боролась дюжина специалистов пожаротушения, пока он не сдался их «настоятельным уговорам».Если пожары в Горном Щите и в Богдановиче, при всём их масштабе, здоровью и жизни людей почти не угрожали, то в Артёмовском гораздо менее масштабное возгорание (10 квадратных метров) стало серьёзной опасностью для жителей пятиэтажки на улице Достоевского. Прибывшие на место ЧП десять огнеборцев первым делом спасли людей, выведя из горящего здания 7 человек. Однако, жилец квартиры на третьем этаже, где и загорелось домашнее имущество, пострадал и потребовал медицинской помощи. Огонь же был потушен всего за 11 минут.По данным пожарных дознавателей, в 37% вчерашних случаев причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, в 12% — неосторожное обращение с огнем. Причины остальных возгораний устанавливаются.