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За предпраздничные сутки в Свердловской области ликвидировано 14 пожаров

20.00 Четверг, 1 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Согласно ежедневной сводке МЧС России, в Свердловской области за вчерашний день пожарные звенья выезжали на 14 пожаров, из которых 8 произошли в жилом секторе. В результате оперативных действий пожарных спасены 7 человек, пострадал один.

Самый крупный пожар среды произошёл в посёлке Горный Щит. Там на улице 46-я Баритовая загорелся частный дом. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров и потребовал участие большего, чем обычно, количества огнеборцев. На место происшествия по вызову направили 23 человек. Тушение разгулявшейся стихии заняло у них почти час — 57 минут.

Ещё один крупный пожар случился в Богдановиче, на улице Окружной. Огонь охватил надворные постройки и «погулял» на площади 150 квадратных метров. С ним почти полчаса боролась дюжина специалистов пожаротушения, пока он не сдался их «настоятельным уговорам».

Если пожары в Горном Щите и в Богдановиче, при всём их масштабе, здоровью и жизни людей почти не угрожали, то в Артёмовском гораздо менее масштабное возгорание (10 квадратных метров) стало серьёзной опасностью для жителей пятиэтажки на улице Достоевского. Прибывшие на место ЧП десять огнеборцев первым делом спасли людей, выведя из горящего здания 7 человек. Однако, жилец квартиры на третьем этаже, где и загорелось домашнее имущество, пострадал и потребовал медицинской помощи. Огонь же был потушен всего за 11 минут.

По данным пожарных дознавателей, в 37% вчерашних случаев причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, в 12% — неосторожное обращение с огнем. Причины остальных возгораний устанавливаются.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:07 В полиции подтвердили информацию о выпадении мальчика из окна в Екатеринбурге
14:27 СМИ сообщают о выпавшем из окна мальчике на улице Раевского в Екатеринбурге
13:07 На Серовском тракте мужчина на «Шевроле» сбил лося
12:38 Работникам екатеринбургского общественного транспорта обещают повысить зарплаты ещё на 20%
10:41 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» закрыли движение из-за опрокинувшегося грузовика
09:53 Свердловские спасатели предупреждают о сильном ветре 1 мая
09:41 Ночью в Екатеринбурге на Щорса насмерть сбили самокатчика
20:40 После вмешательства прокуратуры в Артинском районе появится новая котельная
20:14 Молодого красноуфимца накажут за спаивание младшего брата
19:01 Свердловские пожарные спасли 18 человек из огня и дыма
18:44 Уральский филиал Пушкинского музея переезжает в новое помещение
18:23 В Верхотурье осудили бывшего инспектора исправительной колонии
17:13 Ветреная погода сохраняется в Свердловской области
16:57 Уголовное дело экс-замглавы свердловского МинЖКХ и экс-депутата передали в суд
16:25 На трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с щебнем
16:03 Задержанным после трагедии в Нижнем Тагиле газовикам продлили домашний арест до августа
15:35 К 80-летию Великой Победы в Верхней Пышме сняли видео-историю по сборнику «Письма с фронта любимым»
14:05 «Глобусресурс» уличили в поставке животноводческой продукции без документов
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