Возрастное ограничение 18+
Более 120 ДТП зафиксировано за сутки на дорогах Свердловской области
Фото: Вечерние Ведомости
За минувшие сутки на дорогах Свердловской области отмечено 122 дорожно-транспортных происшествия. В семи из них пострадали люди: один человек погиб, еще девять получили травмы различной степени тяжести.
Такие данные представлены в сводке Свердловской госавтоинспекции, сотрудники которой отмечают три ключевых нарушения, чаще всего становящиеся причиной аварий. Первое — это неправильный выбор скорости. Водители нередко превышают допустимые значения, игнорируя реальные условия дороги — мокрое покрытие, плохую видимость, недостаточное освещение. Даже при соблюдении установленных ограничений важно учитывать ситуацию на конкретном участке пути, иначе аварии неизбежны.
Второе распространенное нарушение — несоблюдение порядка проезда перекрёстков. Игнорирование знаков приоритета, сигналов светофора и очередности движения приводит к непредсказуемым ситуациям, где нередко на кону оказываются здоровье и жизнь людей.
Третья причина — рассеянность водителей. Потеря сосредоточенности, особенно у мотоциклистов и пользователей средств индивидуальной мобильности часто дорого обходится. Одного мгновения невнимательности достаточно для возникновения критической ошибки.
Такие данные представлены в сводке Свердловской госавтоинспекции, сотрудники которой отмечают три ключевых нарушения, чаще всего становящиеся причиной аварий. Первое — это неправильный выбор скорости. Водители нередко превышают допустимые значения, игнорируя реальные условия дороги — мокрое покрытие, плохую видимость, недостаточное освещение. Даже при соблюдении установленных ограничений важно учитывать ситуацию на конкретном участке пути, иначе аварии неизбежны.
Второе распространенное нарушение — несоблюдение порядка проезда перекрёстков. Игнорирование знаков приоритета, сигналов светофора и очередности движения приводит к непредсказуемым ситуациям, где нередко на кону оказываются здоровье и жизнь людей.
Третья причина — рассеянность водителей. Потеря сосредоточенности, особенно у мотоциклистов и пользователей средств индивидуальной мобильности часто дорого обходится. Одного мгновения невнимательности достаточно для возникновения критической ошибки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки произошло 95 ДТП, пострадали семь человек, включая двоих детей
27 апреля 2025
27 апреля 2025
В Свердловской области за 3 месяца — 4 погибших и 33 пострадавших из-за пьяных водителей
27 апреля 2025
27 апреля 2025
Один из 18 свердловских пожаров понедельника стал гибельным
22 апреля 2025
22 апреля 2025