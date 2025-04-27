Более 120 ДТП зафиксировано за сутки на дорогах Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки на дорогах Свердловской области отмечено 122 дорожно-транспортных происшествия. В семи из них пострадали люди: один человек погиб, еще девять получили травмы различной степени тяжести.Такие данные представлены в сводке Свердловской госавтоинспекции, сотрудники которой отмечают три ключевых нарушения, чаще всего становящиеся причиной аварий. Первое — это неправильный выбор скорости. Водители нередко превышают допустимые значения, игнорируя реальные условия дороги — мокрое покрытие, плохую видимость, недостаточное освещение. Даже при соблюдении установленных ограничений важно учитывать ситуацию на конкретном участке пути, иначе аварии неизбежны.Второе распространенное нарушение — несоблюдение порядка проезда перекрёстков. Игнорирование знаков приоритета, сигналов светофора и очередности движения приводит к непредсказуемым ситуациям, где нередко на кону оказываются здоровье и жизнь людей.Третья причина — рассеянность водителей. Потеря сосредоточенности, особенно у мотоциклистов и пользователей средств индивидуальной мобильности часто дорого обходится. Одного мгновения невнимательности достаточно для возникновения критической ошибки.