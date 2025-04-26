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На Серовском тракте мужчина на «Шевроле» сбил лося
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера вечером на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в Верхнепышминском районе произошла авария с участием животного.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 36-летний водитель Chevrolet гнал по трассе, когда через дорогу вдруг стал перебегать лось. Избежать столкновения ему не удалось. В результате ДТП пострадала 39-летняя пассажирка – её с повреждениями различной степени тяжести увезли в больницу. Лось же эту аварию не пережил.
По факту аварии проводится проверка.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, 36-летний водитель Chevrolet гнал по трассе, когда через дорогу вдруг стал перебегать лось. Избежать столкновения ему не удалось. В результате ДТП пострадала 39-летняя пассажирка – её с повреждениями различной степени тяжести увезли в больницу. Лось же эту аварию не пережил.
По факту аварии проводится проверка.
«Госавтоинспекция напоминает, что весной ежегодно отмечается увеличение числа случаев появления диких животных на дорогах, особенно в периоды вечерних сумерек, ночью и ранним утром»,
– подчеркнули в пресс-группе.
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