Ночью в Екатеринбурге на Щорса насмерть сбили самокатчика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью в Екатеринбурге, районе 93-го дома по улице Щорса, насмерть сбили молодого человека на электросамокате.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, около 02.40 молодой человек стал пересекать дорогу на прокатном электросамокате на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по улице мчался Hyundai Solaris, ехавший со стороны Московской в сторону 8 Марта.В результате ДТП самокатчик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до прибытия скорой. Известно, что ему было 25 лет, а машиной управлял 27-летний парень.