В Екатеринбурге расписанный граффити «ВАЗ» протаранил двери продуктового





рассказали в свердловском УГИБДД. «Предварительно установлено, что 42-летний водитель при попытке завести двигатель, допустил самопроизвольное движение автомашины с последующим наездом на входную группу торгового сооружения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня утром, примерно в 07.50, в Екатеринбурге на Кирова, 33. расписанный граффити «ВАЗ-2107» протаранил продуктовому магазину дверь.В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.