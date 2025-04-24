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В Екатеринбурге расписанный граффити «ВАЗ» протаранил двери продуктового
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, примерно в 07.50, в Екатеринбурге на Кирова, 33. расписанный граффити «ВАЗ-2107» протаранил продуктовому магазину дверь.
В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.
«Предварительно установлено, что 42-летний водитель при попытке завести двигатель, допустил самопроизвольное движение автомашины с последующим наездом на входную группу торгового сооружения»,
– рассказали в свердловском УГИБДД.
В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.
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