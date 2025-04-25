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В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка

12.19 Среда, 30 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области зарегистрировали первый случай укуса ядовитой змеи. Региональный Минздрав сообщает о поступлении мужчины в ЦГБ №24 Екатеринбурга, которого в лесопарке укусила гадюка.

Где именно на мужчину напала змея, в ведомстве не уточняют. Известно лишь то, что гадюка укусила его за палец правой руки.

В больницу пострадавшего доставили с выраженным отёком дыхательных путей, лица и места укуса – это создавало серьёзную угрозу для жизни из-за анафилактического шока и других осложнений, включая почечную дисфункцию. К счастью, благодаря своевременному обращению за медицинской помощью медики вовремя купировали тяжёлую аллергическую реакцию и провели терапию для детоксикации и поддержания жизненно важных функций. Сообщается, что уже сейчас мужчина идёт на поправку.

«Напоминаем, что при укусе ядовитой змеи не нужно отсасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут и так далее. Необходимо уложить пострадавшего, обездвижить поражённую конечность, наложить на рану чистую салфетку. Дать обильное питьё, можно также применить обезболивающий, антигистаминный препараты. Самое главное – как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь»,

– сказали в областном Минздраве.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:12 В Екатеринбурге прошёл пикет против размещения мусорного полигона у деревни Андреевки
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