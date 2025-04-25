Возрастное ограничение 18+
В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области зарегистрировали первый случай укуса ядовитой змеи. Региональный Минздрав сообщает о поступлении мужчины в ЦГБ №24 Екатеринбурга, которого в лесопарке укусила гадюка.
Где именно на мужчину напала змея, в ведомстве не уточняют. Известно лишь то, что гадюка укусила его за палец правой руки.
В больницу пострадавшего доставили с выраженным отёком дыхательных путей, лица и места укуса – это создавало серьёзную угрозу для жизни из-за анафилактического шока и других осложнений, включая почечную дисфункцию. К счастью, благодаря своевременному обращению за медицинской помощью медики вовремя купировали тяжёлую аллергическую реакцию и провели терапию для детоксикации и поддержания жизненно важных функций. Сообщается, что уже сейчас мужчина идёт на поправку.
Где именно на мужчину напала змея, в ведомстве не уточняют. Известно лишь то, что гадюка укусила его за палец правой руки.
В больницу пострадавшего доставили с выраженным отёком дыхательных путей, лица и места укуса – это создавало серьёзную угрозу для жизни из-за анафилактического шока и других осложнений, включая почечную дисфункцию. К счастью, благодаря своевременному обращению за медицинской помощью медики вовремя купировали тяжёлую аллергическую реакцию и провели терапию для детоксикации и поддержания жизненно важных функций. Сообщается, что уже сейчас мужчина идёт на поправку.
«Напоминаем, что при укусе ядовитой змеи не нужно отсасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут и так далее. Необходимо уложить пострадавшего, обездвижить поражённую конечность, наложить на рану чистую салфетку. Дать обильное питьё, можно также применить обезболивающий, антигистаминный препараты. Самое главное – как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь»,
– сказали в областном Минздраве.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
23 апреля 2025
23 апреля 2025