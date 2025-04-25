В лесопарке уральской столицы мужчину укусила гадюка

– сказали в областном Минздраве.

«Напоминаем, что при укусе ядовитой змеи не нужно отсасывать яд, прижигать рану, накладывать жгут и так далее. Необходимо уложить пострадавшего, обездвижить поражённую конечность, наложить на рану чистую салфетку. Дать обильное питьё, можно также применить обезболивающий, антигистаминный препараты. Самое главное – как можно быстрее обратиться в ближайший травмпункт или вызвать скорую помощь»,