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СМИ сообщают о смерти мальчика при «странных обстоятельствах»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на Сиреневом бульваре при «странных обстоятельствах» погиб мальчик, которому было три года.
Как сообщает Е1, ссылаясь на свой источник, когда бригада «скорой» прибыла домой к мальчику, его родители рассказали, что он упал с дивана, высота которого 30-40 сантиметров. При этом травмы у ребёнка совершенно несопоставимы с таким падением – врачи увидели гематомы на лице и ноге.
Официально происшедшее в полиции или СК ещё не комментировали.
Как сообщает Е1, ссылаясь на свой источник, когда бригада «скорой» прибыла домой к мальчику, его родители рассказали, что он упал с дивана, высота которого 30-40 сантиметров. При этом травмы у ребёнка совершенно несопоставимы с таким падением – врачи увидели гематомы на лице и ноге.
Официально происшедшее в полиции или СК ещё не комментировали.
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