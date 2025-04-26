Аккумуляторы и неосторожность с огнём привели к пожарам в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Зарядившими дождями можно объяснить заметное снижение количества пожаров в Свердловской области. По сообщению МЧС России, за минувшие сутки их случилось всего 11, из которых пять произошли в жилом секторе.Наиболее крупный из вчерашних пожаров произошёл в Екатеринбурге на улице Набережная Рабочей Молодежи. Там в неэксплуатируемом здании загорелся мусор на площади 60 квадратных метров. В тушении участвовали 8 человек и 23 единицы техники. Возгорание было устранено за 8 минут. Причина устанавливается.Ещё один екатеринбургский пожар случился на улице Исетская, в квартире на девятом этаже высотки. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Пожар был ликвидирован за 5 минут усилиями семи спасателей. По предварительным данным, причиной стало самовозгорание аккумуляторной батареи от электросамоката.Ещё один крупный пожар случился в Серовском муниципальном округе, где огонь охватил частный жилой дом на улице Красноуральская. Пожар распространился на 64 квадратных метра. На ликвидацию возгорания у девяти пожарных ушло 40 минут.По данным МЧС, в 9% вчерашних возгораний причиной пожаров становилось возгорание аккумуляторов, еще в 18% — неосторожное обращение с огнем. Остальные причины будут установлены по итогам работы дознавателей.