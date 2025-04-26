Задержали предполагаемого виновника ДТП в Белоярском районе 26 апреля

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили о задержании водителя «Мазды», который 26 апреля на 46-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», в районе съезда к посёлку Совхозный, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Лексусом».Как рассказали в управлении, в тот день неустановленный водитель Mazda, ехавший в сторону Екатеринбурга, выехал на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещён», а после столкновения с Lexus скрылся с места аварии. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир последний машины. Их с места аварии увезли в екатеринбургскую ЦГБ №36.Найти предполагаемого виновника ДТП инспекторам ДПС помогли родные водителя. Они рассказали, где может прятаться мужчина. Впоследствии его задержали в селе Большебрусянское.Проведённое освидетельствование показало 0,713 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Сам подозреваемый заявил, что выехал на встречную полосу из-за того, что отвлёкся на разговор по телефону, а не из-за алкоголя. Сбежал он с места происшествия, с его же слов, потому что испугался. Мужчина также рассказал, что спрятался в лесу, откуда позже добрался до Большебрусянского, где стал употреблять спиртное.В отношении водителя было возбудили административные производства по четырём статьям КоАП РФ: