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Для расчистки свердловских трасс количество снегоуборочных машин увеличили почти в два раза

13.57 Вторник, 29 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Для ликвидации последствий снегопада на свердловских трассах количество снегоуборочной техники увеличили практически в два раза.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, число машин, убирающих снег, увеличили со 157 спецмашин, которые убирали дороги ночью, до 305 единиц. Подчеркивается, что работы будут продолжаться до полной очистки дорог.

По данным с метеопостов регионального управления автодорог, рекордное количество осадков выпало на севере региона: в районе Качканара, Ивделя, Сосьвы до 8,6 сантиметра снега. В районе Нижнего Тагила – около 2,7 сантиметра, в окрестностях Екатеринбурга – 0,36 сантиметра.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:04 Ударивший ученика 181-й екатеринбургской школы мужчина ответит перед судом
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11:37 В Свердловской области детские пособия и пенсии выплатят досрочно из-за майских праздников
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10:36 Власти Екатеринбурга пригрозили кикшеринговым компаниями полным запретом электросамокатов
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09:12 Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженных трассах
21:22 Екатеринбуржцам для поездки на кладбища готовят автобусы
21:10 В Артинском районе автомеханик сдал грузовик клиента в металлолом
20:20 На прошлой неделе Свердловская область пополнилась 657 маленькими жителями
19:51 За выходные в Свердловской области ликвидировали 35 пожаров
19:10 На полмесяца закроют движение по улице 100-летия Уральского университета в Екатеринбурге
18:45 История и философия японской грусти будут изложены в Белинке
18:01 Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
17:49 Онлайн-кинотеатр KION сделал подборку фильмов для семейного просмотра в майские праздники
17:06 СМИ сообщили о «задымлении» в метро Екатеринбурга из-за неисправной проводки
16:12 В Первоуральске предприятие погасило долг по зарплатам на 42 миллиона рублей
15:45 Свердловское МЧС предупреждает о ветре до 25 метров в секунду 29 апреля
15:12 В преддверии 80-летия Победы для юных самбистов провели «Урок мужества» в Верхней Пышме
14:08 179 нарушений особого противопожарного режима зафиксировали за неделю в Свердловской области
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