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Для расчистки свердловских трасс количество снегоуборочных машин увеличили почти в два раза
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Для ликвидации последствий снегопада на свердловских трассах количество снегоуборочной техники увеличили практически в два раза.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, число машин, убирающих снег, увеличили со 157 спецмашин, которые убирали дороги ночью, до 305 единиц. Подчеркивается, что работы будут продолжаться до полной очистки дорог.
По данным с метеопостов регионального управления автодорог, рекордное количество осадков выпало на севере региона: в районе Качканара, Ивделя, Сосьвы до 8,6 сантиметра снега. В районе Нижнего Тагила – около 2,7 сантиметра, в окрестностях Екатеринбурга – 0,36 сантиметра.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, число машин, убирающих снег, увеличили со 157 спецмашин, которые убирали дороги ночью, до 305 единиц. Подчеркивается, что работы будут продолжаться до полной очистки дорог.
По данным с метеопостов регионального управления автодорог, рекордное количество осадков выпало на севере региона: в районе Качканара, Ивделя, Сосьвы до 8,6 сантиметра снега. В районе Нижнего Тагила – около 2,7 сантиметра, в окрестностях Екатеринбурга – 0,36 сантиметра.
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