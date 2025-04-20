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Под Нижним Тагилом с пассажирским автобусом столкнулся Mitsubishi
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Под Нижним Тагилом водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в пассажирский автобус, ехавший в посёлок Черноисточинск по маршруту №146. В результате ДТП пострадали три человека.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi не учёл дорожные и погодные условия, в результате чего допустил занос автомобиля на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус, в котором в момент аварии находилось четыре пассажира. В результате столкновения пострадала один пассажир автобуса – девушка, 2003 года рождения, а также водитель иномарки и его пассажирки, как и водитель 1972 года рождения.
Пассажирку автобуса увезли в ЦГБ Нижнего Тагила, а водителя и пассажира Mitsubishi осмотрели на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi не учёл дорожные и погодные условия, в результате чего допустил занос автомобиля на встречную полосу, где в этот момент ехал автобус, в котором в момент аварии находилось четыре пассажира. В результате столкновения пострадала один пассажир автобуса – девушка, 2003 года рождения, а также водитель иномарки и его пассажирки, как и водитель 1972 года рождения.
Пассажирку автобуса увезли в ЦГБ Нижнего Тагила, а водителя и пассажира Mitsubishi осмотрели на месте, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
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