В трёх свердловских округах пропало электричество после снегопада

– говорится в сообщении уральских «Россетей».

«Из-за непогоды в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае зафиксированы технические нарушения. Больше всего пострадали северные районы Среднего Урала – Карпинский и Нижнетуринский округа, а также Ачитский район региона»,