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В трёх свердловских округах пропало электричество после снегопада
Фото: «Россети Урал»
После сильного снегопада на Урале возникли проблемы с электричеством. О нарушениях в работе электросетевого комплекса сообщают в компании «Россети Урал».
В Свердловской области сейчас введён особый режим работы. В аварийных работах задействованы 54 бригады и 81 единица техники.
Также сообщается, что из-за того, что подъезд к объектам осложнен, энергетики своими силами расчищают дороги от снега и поваленных деревьев.
О проблемах с электричеством просят сообщать по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).
«Из-за непогоды в Свердловской, Челябинской областях и Пермском крае зафиксированы технические нарушения. Больше всего пострадали северные районы Среднего Урала – Карпинский и Нижнетуринский округа, а также Ачитский район региона»,
– говорится в сообщении уральских «Россетей».
В Свердловской области сейчас введён особый режим работы. В аварийных работах задействованы 54 бригады и 81 единица техники.
Также сообщается, что из-за того, что подъезд к объектам осложнен, энергетики своими силами расчищают дороги от снега и поваленных деревьев.
О проблемах с электричеством просят сообщать по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).
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