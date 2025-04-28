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Свердловское УГИБДД предупреждает о заснеженных трассах
Фото: УГИБДД по Свердловской области (состояние трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в районе Невьянска)
Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает автомобилистом о заснеженности региональных дорог.
По данным областного УГИБДД, дорогу серьёзно замело под Серовом, поэтому ехать по Серовскому тракту без зимней резины госавтоинспекторы никому не советуют. Сама трасса сейчас также стала мокрой и рыхлой из-за снега, как в сторону Екатеринбурга, так и в сторону Ивделя. На севере температура воздуха опустилась до -2, что создает дополнительно риски.
Кроме этого, в управлении предупреждают о снегопаде в Белоярском районе, поэтому водителям, которые поедут из Екатеринбурга в Курган через Шадринск тоже стоит быть бдительными на дороге.
Также много снега выпало возле Ачита, в Нижнесергинском районе и около Первоуральска. В Берёзовском, Камышлова и Сысерти с утра шёл мелкий снег.
По данным областного УГИБДД, дорогу серьёзно замело под Серовом, поэтому ехать по Серовскому тракту без зимней резины госавтоинспекторы никому не советуют. Сама трасса сейчас также стала мокрой и рыхлой из-за снега, как в сторону Екатеринбурга, так и в сторону Ивделя. На севере температура воздуха опустилась до -2, что создает дополнительно риски.
Фото: УГИБДД по Свердловской области (состояние трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Пригородном районе Нижнего Тагила)
Фото: УГИБДД по Свердловской области (состояние трассы Серов – Ивдель в районе Краснотурьинска)
Кроме этого, в управлении предупреждают о снегопаде в Белоярском районе, поэтому водителям, которые поедут из Екатеринбурга в Курган через Шадринск тоже стоит быть бдительными на дороге.
Фото: УГИБДД по Свердловской области (состояние трассы Екатеринбург – Шадринск – Курган в Белоярском районе)
Также много снега выпало возле Ачита, в Нижнесергинском районе и около Первоуральска. В Берёзовском, Камышлова и Сысерти с утра шёл мелкий снег.
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Свердловское УГИБДД предупреждает об осложнении дорожной обстановки на севере региона
28 апреля 2025
28 апреля 2025