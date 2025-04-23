За выходные в Свердловской области ликвидировали 35 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие выходные, 26 и 27 апреля, пожарные подразделения МЧС России ликвидировали на территории Свердловской области в общей сложности 35 пожаров. В жилом секторе полыхало 18 раз. К счастью, огонь жертв не взял и не повредил здоровью уральцев.В субботу, 26 апреля, специалисты МЧС зафиксировали 15 возгораний. Самое серьёзное случилось в Новой Ляле на улице Льва Толстого: там горели частный жилой дом и надворные постройки на площади 108 квадратных метров. С огнём боролись 13 специалистов с использованием трёх единиц техники. Ликвидация заняла 80 минут. Кроме того, жилфонд в этот день горел в Екатеринбурге и в Камышлове.В воскресенье, 27 апреля, пожарные ликвидировали 20 возгораний. Самый крупный пожар произошёл в Полевском на улице Мичурина, где горели частный дом и надворные постройки: огонь охватил 200 квадратных метров. С огнём боролись 10 специалистов. Им удалось спасти из огненной западни погорельца, который мог погибнуть, без своевременной помощи огнеборцев. Несмотря на большую площадь пожара, всего 20 минут потребовалось пожарным на его ликвидацию. По предварительным данным, причиной возгорания в данном случае стало неосторожное обращение с огнём.