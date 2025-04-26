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СМИ сообщили о «задымлении» в метро Екатеринбурга из-за неисправной проводки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в екатеринбургском метрополитене из-за «задымления» закрывали станцию «Динамо». В какой-то момент станцию заволокло «туманом».
По данным Е1, гарью на станции не пахло. При этом официально руководство метрополитена подтвердило изданию о казусе, который произошёл в метро. Сообщается, что задымление произошло из-за неисправной электрики – была пробита кабельная муфта.
Чтобы очистить воздух сотрудники метрополитена включали дополнительную вентиляцию, поэтому к моменту публикации станция уже снова открыта.
В управлении МЧС по Свердловской области также сообщили, что к ним информации о задымлении или пожаре на станции «Динамо» не поступало.
По данным Е1, гарью на станции не пахло. При этом официально руководство метрополитена подтвердило изданию о казусе, который произошёл в метро. Сообщается, что задымление произошло из-за неисправной электрики – была пробита кабельная муфта.
Чтобы очистить воздух сотрудники метрополитена включали дополнительную вентиляцию, поэтому к моменту публикации станция уже снова открыта.
В управлении МЧС по Свердловской области также сообщили, что к ним информации о задымлении или пожаре на станции «Динамо» не поступало.
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