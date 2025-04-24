Возрастное ограничение 18+
Два перелома получил угодивший под колёса «Мерседеса» школьник в селе Косулино
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 27 апреля, в селе Косулино Белоярского района 13-летний мальчик угодил под колёса Mercedes. В результате он получил два перелома.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в три часа дня около дома №85/1 по улице Ленина. По предварительным данным, школьник неожиданно вышел на дорогу, из-за чего водитель иномарки не успел вовремя затормозить.
Отмечается, что водитель Mercedes за 10 лет вождения привлекался к административной ответственности 200 раз. На него составили два протокола по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (езда без страховки), части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее травму человека).
Материалы аварии также направили в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в три часа дня около дома №85/1 по улице Ленина. По предварительным данным, школьник неожиданно вышел на дорогу, из-за чего водитель иномарки не успел вовремя затормозить.
«В результате ДТП мальчик, получил телесные повреждения в виде перелома левого голеностопа и голени, с места дорожной аварии бригадой скорой помощи доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга»,
– сообщили в управлении.
Отмечается, что водитель Mercedes за 10 лет вождения привлекался к административной ответственности 200 раз. На него составили два протокола по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (езда без страховки), части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее травму человека).
Материалы аварии также направили в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге водитель снесла ограждение спортивного корта из-за плохого самочувствия
19 апреля 2025
19 апреля 2025