Два перелома получил угодивший под колёса «Мерседеса» школьник в селе Косулино





– сообщили в управлении. «В результате ДТП мальчик, получил телесные повреждения в виде перелома левого голеностопа и голени, с места дорожной аварии бригадой скорой помощи доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 27 апреля, в селе Косулино Белоярского района 13-летний мальчик угодил под колёса Mercedes. В результате он получил два перелома.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, авария произошла в три часа дня около дома №85/1 по улице Ленина. По предварительным данным, школьник неожиданно вышел на дорогу, из-за чего водитель иномарки не успел вовремя затормозить.Отмечается, что водитель Mercedes за 10 лет вождения привлекался к административной ответственности 200 раз. На него составили два протокола по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ (езда без страховки), части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее травму человека).Материалы аварии также направили в подразделение по делам несовершеннолетних для решения вопроса о привлечении родителей по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).