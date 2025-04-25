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В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший на тренера по фигурному катанию
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Адонису Мироеву, обвиняемому в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
По данным органов предварительного расследования, мужчина ударил тренера после того, как остался недоволен оценками, выставленными его дочери на соревнованиях по фигурному катанию. Действия Мироева квалифицируются по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением насилия»).
Суд постановил заключить Адониса Мироева под стражу до 23 июня. Постановление пока не вступило в законную силу.
По данным органов предварительного расследования, мужчина ударил тренера после того, как остался недоволен оценками, выставленными его дочери на соревнованиях по фигурному катанию. Действия Мироева квалифицируются по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением насилия»).
Суд постановил заключить Адониса Мироева под стражу до 23 июня. Постановление пока не вступило в законную силу.
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