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В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший на тренера по фигурному катанию

14.49 Воскресенье, 27 апреля 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения Адонису Мироеву, обвиняемому в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По данным органов предварительного расследования, мужчина ударил тренера после того, как остался недоволен оценками, выставленными его дочери на соревнованиях по фигурному катанию. Действия Мироева квалифицируются по пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое с применением насилия»).

Суд постановил заключить Адониса Мироева под стражу до 23 июня. Постановление пока не вступило в законную силу.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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«Третий судебный круг» после двух оправдательных приговоров по громкому делу начинается в Екатеринбурге
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14:49 В Екатеринбурге арестован мужчина, напавший на тренера по фигурному катанию
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12:44 Ещё в одном селе Свердловской области ограничили автотранспортное сообщение из-за паводков
11:57 Куда сходить в Екатеринбурге с 28 апреля по 4 мая?
10:43 В Свердловской области за 3 месяца — 4 погибших и 33 пострадавших из-за пьяных водителей
19:04 Уже третий посвящённый Паше Технику объект появился в Екатеринбурге
17:17 В Екатеринбурге арестовали двух молодых людей за демонстрацию нацистской символики
16:19 В Екатеринбурге возбуждено дело об убийстве на железнодорожной станции Чапаевская
15:24 В Екатеринбурге со второй попытки одобрили установку памятника Суворову
14:28 В Екатеринбурге за неделю мошенники выманили у горожан более 35 миллионов рублей
14:07 Авария на трассе Екатеринбург–Курган: водитель «Мазды» скрылся, пострадали двое
13:31 В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за эстафеты «Весна Победы»
12:37 На трассе «Екатеринбург – Челябинск» ограничат движение из-за ремонта
12:11 В Екатеринбурге завершили расследование дела об убийствах сотрудником МВД, про которые Евгений Ройзман* писал 20 лет назад
11:52 В Свердловской области женщину осудили за шантаж подруги — но та её простила
10:49 В Свердловской области спасены восемь человек на пожарах: один из них — в квартире на 16 этаже
20:52 В Екатеринбурге недооформленной улице присвоили имя известного уральского писателя
20:05 Известную уральскую художницу арестовали на десять суток
20:00 За два дня паводок отрезал 18 населённых пунктов Свердловской области
19:15 Пострадавшему грузчику компании Каменска-Уральского втрое увеличили компенсацию
18:44 Лучшие проекты памятника егерю выбрали в Свердловской области
18:27 В Свердловской области продолжает расти количество пожаров
18:01 Дожди и сильный ветер ожидаются в входные в Свердловской области
17:48 Глава СК поручил разобраться в причинах плохого состояния дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка
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