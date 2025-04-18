В Екатеринбурге за неделю мошенники выманили у горожан более 35 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на уходящей неделе в полицию поступили заявления о дистанционных мошенничествах на сумму свыше 35 миллионов рублей. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.Один из случаев произошёл с пенсионеркой 1963 года рождения. Ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей медицинского учреждения, и предложила записаться на «диспансеризацию». Для бронирования очереди женщина назвала номер своего СНИЛС. Позднее на её телефон пришло СМС о несанкционированном входе в личный кабинет на портале «Госуслуги». Перезвонив по указанному номеру, пенсионерка попала на «сотрудника Росфинмониторинга», а затем — на «майора ФСБ», который убедил её перевести 3,1 миллиона рублей на «безопасный счёт».Похожим образом мошенники обманули другую пенсионерку 1964 года рождения. Женщине позвонила «сотрудница ФСБ» и сообщила о попытке оформления на неё кредита. Позже с потерпевшей связался «представитель Центробанка», который убедил её перевести на «безопасные счета» 1,5 миллиона рублей. О том, что стала жертвой мошенников, женщина узнала от соседки.Жертвой аферистов стала также учительница химии одной из гимназий Екатеринбурга. Ей сообщили о «утечке персональных данных» и необходимости подписать «договор на электроэнергию». Под различными предлогами женщину убедили перевести около 5 миллионов рублей на счета злоумышленников, часть из которых была взята в кредит. О мошенничестве она узнала после разговора с мужем.Как сообщили в УМВД Екатеринбурга, по всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания подозреваемых.На фоне участившихся случаев обмана сотрудники полиции провели профилактический рейд в Чкаловском районе, во время которого рассказали горожанам о популярных схемах мошенничества и мерах предосторожности.