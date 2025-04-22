В Свердловской области спасены восемь человек на пожарах: один из них — в квартире на 16 этаже

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки на территории Свердловской области ликвидировали 12 пожаров, из них четыре — в жилом секторе. Спасены восемь человек. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.В Екатеринбурге на улице Уральских рабочих произошло возгорание мусора в квартире на последнем, 16 этаже жилой многоэтажки. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Спасателям удалось эвакуировать пятерых человек. На месте работали 11 огнеборцев и три единицы техники. С огнём удалось справиться за 13 минут.В Полевском на улице Бажова загорелся электрощиток, потолок и стены в подъезде на втором этаже пятиэтажного дома. Общая площадь пожара — около 1 квадратного метра. Спасены трое жильцов. Пожар локализовали за 5 минут при участии девяти специалистов и трёх пожарных машин.Крупный пожар произошёл в Верхней Синячихе на территории монастыря: горели баня и дровяник. Огонь охватил 50 квадратных метров. В ликвидации участвовали 12 специалистов и четыре единицы техники. Пожар был потушен за чуть более часа.По данным МЧС, наиболее частыми причинами возгораний остаются короткое замыкание (25% случаев), нарушения при эксплуатации печей (8%) и аварийный режим работы электрооборудования (8%).