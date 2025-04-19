За два дня паводок отрезал 18 населённых пунктов Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Весеннее половодье продолжает влиять на транспортную доступность ряда территорий Свердловской области. Согласно информации оперативных служб, только за два минувших дня паводок отрезал от «цивилизации» 18 населённых пунктов. В основном это деревни и посёлки.Как сообщает МЧС России по Свердловской области, в среду, 23 апреля, было затоплено три низководных моста. На состояние 24 апреля подтопленными оставались шесть мостов, а ещё один — временно разобран. Из-за вышедших из берегов рек оказалось ограниченным автотранспортное сообщение с деревнями Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Лукина, Жирякова, Черемнова, Барбашина, Макуй, а также с сёлами Яр, Куминовское и Кумарьинское.По признанию регионального Министерства чрезвычайных ситуаций, обстановка напряжённая: вода продолжает держаться на высоком уровне, и пока прогнозы по скорому спаду паводка не подтверждаются. Подразделения экстренных служб находятся в готовности к реагированию на вызванные паводком бедствия. Специалисты предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок в подтопленные районы.