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За два дня паводок отрезал 18 населённых пунктов Свердловской области

20.00 Пятница, 25 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Весеннее половодье продолжает влиять на транспортную доступность ряда территорий Свердловской области. Согласно информации оперативных служб, только за два минувших дня паводок отрезал от «цивилизации» 18 населённых пунктов. В основном это деревни и посёлки.

Как сообщает МЧС России по Свердловской области, в среду, 23 апреля, было затоплено три низководных моста. На состояние 24 апреля подтопленными оставались шесть мостов, а ещё один — временно разобран. Из-за вышедших из берегов рек оказалось ограниченным автотранспортное сообщение с деревнями Заречная, Заселина, Красный Бор, Боровикова, Решетникова, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Лукина, Жирякова, Черемнова, Барбашина, Макуй, а также с сёлами Яр, Куминовское и Кумарьинское.

По признанию регионального Министерства чрезвычайных ситуаций, обстановка напряжённая: вода продолжает держаться на высоком уровне, и пока прогнозы по скорому спаду паводка не подтверждаются. Подразделения экстренных служб находятся в готовности к реагированию на вызванные паводком бедствия. Специалисты предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и, по возможности, воздержаться от поездок в подтопленные районы.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:48 Глава СК поручил разобраться в причинах плохого состояния дороги между Нижним Тагилом и селом Серебрянка
16:58 За месяц более 200 самокатчиков обратились в травмпункты Екатеринбурга
16:32 В Екатеринбурге из-за ям возле ТРЦ «Комсомолл» 71-й автобус изменит маршрут
15:49 Экс-руководителя свердловского управления Росимущества Зубенко арестовал суд
15:35 600 срезов эустомы из Китая уничтожат в Екатеринбурге
14:38 О сильном дожде в ночь на 26 апреля предупреждает свердловское МЧС
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13:34 В свердловских лесах вновь регистрируют пожары
13:11 Оставившего два города без света и телевидения жителя Кушвы лишили водительских прав
12:05 На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по переулку Лобачевского
11:47 Глава СК потребовал доклад по делу о нападении на спортивного судью в Екатеринбурге
11:11 Зарезавшей домогавшегося гостя жительнице Верхней Салды вынесли приговор
10:57 23 килограмма незадекларированной косметики из Индии пыталась провезти екатеринбурженка
10:01 На избившего спортивного судью екатеринбуржца возбудили уголовное дело
09:36 На Урале нарисовали комикс про рыцаря-самокатчика
21:16 Большой городской опрос проходит в Екатеринбурге
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