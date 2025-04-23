В Свердловской области продолжает расти количество пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На этой неделе ежедневные сводки МЧС России по пожарной обстановке в Свердловской области свидетельствуют о росте общего числа возгораний. При этом, количество возгораний в жилом секторе имеет тенденцию уменьшатся. Так, вчера таких пожара было всего три, при том, что ликвидировано было за четверг более полусотни возгораний.В одном из трёх вчерашних пожаров, пришедшихся на жилой сектор, погиб человек. Случилось это в Екатеринбурге на улице Бычковой, где в высотке загорелась квартира на седьмом этаже. Ещё два человека рисковали погибнуть, но им помогли выбраться из горящего здания прибывшие спасатели. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Огонь был ликвидирован девятью пожарными за 24 минуты. Пожарные дознаватели предполагают, что катастрофа случилась из-за неосторожного курения.Остальные два пожара в жилом секторе Свердловской области обошлись без жертв и потерпевших. Один из них вспыхнул в посёлке Уфимском: на площади в 10 квадратных метров горел частный жилой дом. Пожар ликвидировали 14 специалистов МЧС, на что им понадобилось всего 11 минут. Второй пожар возник в посёлке Нанаринском, в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки. Пожар площадью 8 квадратных метров был потушен за 12 минут усилиями семи огнеборцев. По предварительной версии дознавателей, причиной стало неосторожное обращение с огнём.