За месяц более 200 самокатчиков обратились в травмпункты Екатеринбурга





пишут в телеграм-канале ведомства. «Да, именно такими цифрами можно подвести ровно месяц, когда на улицах стали появляться самокатчики, а кикшернинговые сервисы массово снабжать улицы столицы Урала средствами индивидуальной мобильности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала сезона электросамокатов в Екатеринбурге за медицинской помощью в травмпункты города обратилось более 200 самокатчиков. Такую статистку приходит свердловский Минздрав.Больше всего обращений было в травмпункты:Среди травм ушибы, ссадины, переломы бедренной кости, тупые травмы живота и один смертельный случай.