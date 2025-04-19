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За месяц более 200 самокатчиков обратились в травмпункты Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С начала сезона электросамокатов в Екатеринбурге за медицинской помощью в травмпункты города обратилось более 200 самокатчиков. Такую статистку приходит свердловский Минздрав.
Больше всего обращений было в травмпункты:
– ЦГБ №7 – более 120 человек;
– ЦГКБ №23 – 20 обращений;
– ЦГКБ №24, ГБ №36 – по 8 обращений;
– ЦГКБ №6 – 7 человек.
Среди травм ушибы, ссадины, переломы бедренной кости, тупые травмы живота и один смертельный случай.
«Да, именно такими цифрами можно подвести ровно месяц, когда на улицах стали появляться самокатчики, а кикшернинговые сервисы массово снабжать улицы столицы Урала средствами индивидуальной мобильности»,
– пишут в телеграм-канале ведомства.
Больше всего обращений было в травмпункты:
– ЦГБ №7 – более 120 человек;
– ЦГКБ №23 – 20 обращений;
– ЦГКБ №24, ГБ №36 – по 8 обращений;
– ЦГКБ №6 – 7 человек.
Среди травм ушибы, ссадины, переломы бедренной кости, тупые травмы живота и один смертельный случай.
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