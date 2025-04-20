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Оставившего два города без света и телевидения жителя Кушвы лишили водительских прав
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Кушве лишением водительских прав наказали местного жителя, который 20 марта врезался в опору линии электропередач, в результате чего часть Кушвы и вся Верхняя Тура на несколько часов остались без интернета и телевидения.
Как рассказали в официальном телеграм-канале судов Свердловской области, мужчина ехал по улице Магистральной, когда в районе 21-го дома он вдруг не справился с управлением и въехал в столб. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель был пьян, и составили на него протокол по статье 12.8 КоАП РФ.
Судья, рассматривавший дело кушвинца, назначил ему лишение водительских прав на 1,5 года со штрафом в 45 тысяч рублей – это минимальное наказание, которое можно получить по этой статье.
Решение пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в официальном телеграм-канале судов Свердловской области, мужчина ехал по улице Магистральной, когда в районе 21-го дома он вдруг не справился с управлением и въехал в столб. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что водитель был пьян, и составили на него протокол по статье 12.8 КоАП РФ.
Судья, рассматривавший дело кушвинца, назначил ему лишение водительских прав на 1,5 года со штрафом в 45 тысяч рублей – это минимальное наказание, которое можно получить по этой статье.
Решение пока не вступило в законную силу.
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