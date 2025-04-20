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Два из 42 свердловских пожаров минувшего вторника оказались смертельными

19.19 Среда, 23 апреля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали на территории Свердловской области 42 пожара, из которых 12 произошли в жилом секторе. В двух случаях погибли люди.

Ведомство опубликовало ежедневную сводку о пожарной обстановке в области. Судя по ней, ситуация вчера, 22 апреля, была очень накалённой. На открытых территориях вспыхивало 27 пожаров, да и количество пожаров в жилом секторе резко возросло по сравнению с несколькими предыдущими днями. Среди основных причин возгораний по-прежнему остаются короткие замыкания, поджоги и неосторожное обращение с огнём.

Два вчерашних пожара стали гибельными для двух уральцев. Первый произошёл в посёлке Решёты в садоводческом некоммерческом товариществе «Вечная Заря - 3». Там загорелся садовый дом. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Пожар был потушен за 13 минут, а когда огнеборцы приступили разбирать обгоревшие конструкции, они и обнаружили тело погибшего.

Второй труп был найден прямо во время тушения пожара в Ивделе, на улице Речной. На площади тех же 20 квадратных метров горела квартира в многоквартирном доме. И хоть на ликвидацию пожара потребовалось всего 13 минут, один человек погиб.

Значительно более крупный (зато без жертв) пожар вспыхнул в селе Раскатиха Алапаевского района Свердловской области. Там огонь распространился на 150 квадратных метров, охватив частный жилой дом и надворные постройки. К месту происшествия направили 13 специалистов и 4 пожарные машины. Ликвидация пожара заняла полтора часа.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:43 Двух учеников 178-й школы Екатеринбурга госпитализировали после массового отравления учащихся
15:18 Прокуратура проверяет информацию о продаже никотиносодержащей продукции в школах Первоуральска
14:44 Глава СК требует доклад о ситуации с предоставлением помощи девочке с инвалидностью из Нижнего Тагила
14:02 Защитники екатеринбургской Берёзовой рощи отозвали запрещающий стройку иск
13:09 СК присоединился к разбирательствам после массового отравления школьников в Екатеринбурге
13:05 Гордума Екатеринбурга отчиталась о доходах и расходах за 2024 год
12:07 Количество отправившихся учеников 178-й екатеринбургской школы может достигать 43
11:50 Прокуратура проверяет 178-ю школу Екатеринбурга после сообщения об отравлении учеников
11:40 После перестрелки в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
11:12 Уралуправтодор предупреждает о работах на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган»
10:48 Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с массовым отравлением школьников в Екатеринбурге
10:27 СМИ сообщают о массовом отравлении в 178-й школе Екатеринбурга
10:16 Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства отправили в СИЗО
09:40 Свердловское Минприроды сообщило о превышении нормы диоксида серы в воздухе Красноуральска
09:13 Помогавшему выносить вещи во время пожара невьянцу предъявили обвинение в убийстве
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