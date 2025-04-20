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Два из 42 свердловских пожаров минувшего вторника оказались смертельными
Фото: МЧС по Свердловской области
За минувшие сутки сотрудники МЧС России ликвидировали на территории Свердловской области 42 пожара, из которых 12 произошли в жилом секторе. В двух случаях погибли люди.
Ведомство опубликовало ежедневную сводку о пожарной обстановке в области. Судя по ней, ситуация вчера, 22 апреля, была очень накалённой. На открытых территориях вспыхивало 27 пожаров, да и количество пожаров в жилом секторе резко возросло по сравнению с несколькими предыдущими днями. Среди основных причин возгораний по-прежнему остаются короткие замыкания, поджоги и неосторожное обращение с огнём.
Два вчерашних пожара стали гибельными для двух уральцев. Первый произошёл в посёлке Решёты в садоводческом некоммерческом товариществе «Вечная Заря - 3». Там загорелся садовый дом. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Пожар был потушен за 13 минут, а когда огнеборцы приступили разбирать обгоревшие конструкции, они и обнаружили тело погибшего.
Второй труп был найден прямо во время тушения пожара в Ивделе, на улице Речной. На площади тех же 20 квадратных метров горела квартира в многоквартирном доме. И хоть на ликвидацию пожара потребовалось всего 13 минут, один человек погиб.
Значительно более крупный (зато без жертв) пожар вспыхнул в селе Раскатиха Алапаевского района Свердловской области. Там огонь распространился на 150 квадратных метров, охватив частный жилой дом и надворные постройки. К месту происшествия направили 13 специалистов и 4 пожарные машины. Ликвидация пожара заняла полтора часа.
Ведомство опубликовало ежедневную сводку о пожарной обстановке в области. Судя по ней, ситуация вчера, 22 апреля, была очень накалённой. На открытых территориях вспыхивало 27 пожаров, да и количество пожаров в жилом секторе резко возросло по сравнению с несколькими предыдущими днями. Среди основных причин возгораний по-прежнему остаются короткие замыкания, поджоги и неосторожное обращение с огнём.
Два вчерашних пожара стали гибельными для двух уральцев. Первый произошёл в посёлке Решёты в садоводческом некоммерческом товариществе «Вечная Заря - 3». Там загорелся садовый дом. Огонь охватил 20 квадратных метров. На месте работали 11 сотрудников МЧС и 3 единицы техники. Пожар был потушен за 13 минут, а когда огнеборцы приступили разбирать обгоревшие конструкции, они и обнаружили тело погибшего.
Второй труп был найден прямо во время тушения пожара в Ивделе, на улице Речной. На площади тех же 20 квадратных метров горела квартира в многоквартирном доме. И хоть на ликвидацию пожара потребовалось всего 13 минут, один человек погиб.
Значительно более крупный (зато без жертв) пожар вспыхнул в селе Раскатиха Алапаевского района Свердловской области. Там огонь распространился на 150 квадратных метров, охватив частный жилой дом и надворные постройки. К месту происшествия направили 13 специалистов и 4 пожарные машины. Ликвидация пожара заняла полтора часа.
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