Один из 18 свердловских пожаров понедельника стал гибельным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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МЧС России сообщает: за минувшие сутки на территории Свердловской области было ликвидировано 18 пожаров. Семь из них произошли в жилом секторе. К сожалению, не обошлось без жертв — один человек погиб, ещё один пострадал. Однако в нескольких случаях оперативные действия спасателей помогли избежать больших трагедий: были спасены четыре человека.Самый крупный и опасный инцидент произошёл в Нижнем Тагиле. На улице Гастелло вспыхнула квартира на последнем этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате происшествия пострадал один человек. Благодаря слаженной работе пожарных, при помощи специальных спасательных устройств удалось эвакуировать ещё четверых. Возгорание ликвидировали за 20 минут. В операции участвовали 13 человек.Самый трагический случай произошёл в Березовском: на улице Карла Маркса загорелся частный жилой дом. Пламя охватило 28 квадратных метров. У девяти пожарных ушло 55 минут на тушение пожара. Несмотря на усилия спасателей, один жилец дома погиб.По заключениям пожарных дознавателей, 5% вчерашних пожаров возникли из-за короткого замыкания, а в 16% случаев причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнём.