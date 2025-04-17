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В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге

10.02 Вторник, 22 апреля 2025
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
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Вчера, 21 апреля, вечером, примерно в 22.50, в Екатеринбурге в районе 17-го дома по улице Сыромолотова в смертельном ДТП встретились два «Хендая».

Как сообщили Вечерним ведомостям в ГИБДД по Екатеринбургу, 60-летний водитель Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил другому водителю – 21-летнему молодому человеку, управлявшему машиной той же модели.

«В результате аварии водитель иномарки, нарушивший ПДД, от несовместимых с жизнью травм скончался до прибытия бригады медиков»,

– сообщили в пресс-группе.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:02 В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
21:48 Губернатора Свердловской области просят предотвратить снос конструктивистского здания ДОСААФ
21:01 Свердловчан просят во вторник обходить рекламные щиты стороной
20:48 «ЭнергосбыТ Плюс» заплатит более 6,7 млн рублей за сгоревший в Арамили дом
20:25 В Екатеринбурге ищут дом для «боевой» крольчихи
19:23 Почти сорок пожаров мешали отдыху свердловчан в минувшие выходные
19:10 Свердловскую дирекцию РЖД оштрафовали за нарушение прав инвалидов
18:41 Белинка готовит обширную культурную программу на «Библионочь»
17:53 В Свердловском областном суде вынесли ещё один приговор по статье о госизмене
17:36 На Верхотурском водохранилище спасли провалившегося под лёд рыбака
16:52 Ещё один природный пожар зарегистрировали в Свердловской области
16:04 Екатеринбуржца наказали десятью годами колонии за работку «бегунком»
15:24 Артиллерийский снаряд нашли екатеринбургские подростки на Вторчермете
15:13 Сразу шесть юных артистов из Свердловской области отметил преподаватель ГИТИС
15:02 Около трёх тысяч тонн пряностей экспортировали с Урала с начала года
14:38 В столице Урала возобновились пикеты против мусорного полигона на юге Свердловской области
13:00 В Екатеринбурге перенесшая трансплантацию костного мозга девочка захотела стать врачом
12:36 СМИ сообщают о поножовщине возле «Высоцкого» в Екатеринбурге
11:59 Юные художники запечатлели верхнепышминские трамваи на холстах
10:42 В Екатеринбурге из автомагазина вынесли кота-продавца
10:30 Первоуральца, которому подкинули голову свиньи, осудили на восемь лет
09:25 Температурные качели и дождь со снегом ожидаются в Свердловской области
09:02 В Екатеринбурге пропала 16-летняя девушка в розовой куртке
17:50 Глава СК поручил проверить дело сироты из Каменска-Уральского, которая 7 лет ждёт жильё
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