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В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Вчера, 21 апреля, вечером, примерно в 22.50, в Екатеринбурге в районе 17-го дома по улице Сыромолотова в смертельном ДТП встретились два «Хендая».
Как сообщили Вечерним ведомостям в ГИБДД по Екатеринбургу, 60-летний водитель Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил другому водителю – 21-летнему молодому человеку, управлявшему машиной той же модели.
Как сообщили Вечерним ведомостям в ГИБДД по Екатеринбургу, 60-летний водитель Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил другому водителю – 21-летнему молодому человеку, управлявшему машиной той же модели.
«В результате аварии водитель иномарки, нарушивший ПДД, от несовместимых с жизнью травм скончался до прибытия бригады медиков»,
– сообщили в пресс-группе.
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