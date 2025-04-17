В смертельном ДТП встретились два «Хендая» на Сыромолотова в Екатеринбурге





– сообщили в пресс-группе. «В результате аварии водитель иномарки, нарушивший ПДД, от несовместимых с жизнью травм скончался до прибытия бригады медиков»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 21 апреля, вечером, примерно в 22.50, в Екатеринбурге в районе 17-го дома по улице Сыромолотова в смертельном ДТП встретились два «Хендая».Как сообщили Вечерним ведомостям в ГИБДД по Екатеринбургу, 60-летний водитель Hyundai Solaris при выезде со второстепенной дороги на главную не уступил другому водителю – 21-летнему молодому человеку, управлявшему машиной той же модели.