В Екатеринбурге введен карантин из-за заболевшего кота

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области введен карантин после обнаружения случая бешенства у кота в районе СНТ «Изумрудный» недалеко от села Горный Щит (точные координаты 56°39'57.1"N 60°32'00.8"E). Распоряжение об ограничительных мерах 11 апреля подписал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.Как указано в распоряжении, неблагополучной признана территория в радиусе километра от места, где было зафиксировано заболевание. Карантин продлится до 6 июня, в этот период вводятся строгие ограничения на посещение территории посторонними, а также на ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, за исключением привитых.Кроме того, до конца карантина в этом районе запрещены выставки, ярмарки и любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Также не будет проводиться отлов диких животных для вывоза в зоопарки.