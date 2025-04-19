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В Екатеринбурге введен карантин из-за заболевшего кота

13.43 Воскресенье, 20 апреля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области введен карантин после обнаружения случая бешенства у кота в районе СНТ «Изумрудный» недалеко от села Горный Щит (точные координаты 56°39'57.1"N 60°32'00.8"E). Распоряжение об ограничительных мерах 11 апреля подписал временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Как указано в распоряжении, неблагополучной признана территория в радиусе километра от места, где было зафиксировано заболевание. Карантин продлится до 6 июня, в этот период вводятся строгие ограничения на посещение территории посторонними, а также на ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству, за исключением привитых.

Кроме того, до конца карантина в этом районе запрещены выставки, ярмарки и любые мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных. Также не будет проводиться отлов диких животных для вывоза в зоопарки.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:43 В Екатеринбурге введен карантин из-за заболевшего кота
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11:18 18-летний екатеринбуржец врезался в столб на квадроцикле и оказался в реанимации
10:33 Водитель врезался в ограждение, перевернулся и скрылся с места ДТП на трассе Екатеринбург–Тюмень
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20:51 Переписка о памятнике Ленина в Верхней Пышме продолжается
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