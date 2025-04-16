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В Свердловской области ликвидированы 23 пожара за сутки
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 23 пожара. Согласно информации от спасателей, шесть из них произошли в жилом секторе.
Одним из крупных возгораний стал пожар в посёлке Цементном, где горело бесхозное строение. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огнеборцы справились с огнём за 38 минут, на месте работали 12 специалистов и 4 единицы техники.
Ещё одно возгорание произошло в посёлке Палкинский Торфяник, где в СНТ «Ротор» загорелся садовый дом и надворные постройки на площади 56 квадратных метров. Пожар был ликвидирован через час, без пострадавших. На месте происшествия также работали 12 человек и 4 единицы техники.
По данным спасателей, 13% пожаров были вызваны коротким замыканием электропроводки, а 9% — неосторожным обращением с огнём.
Одним из крупных возгораний стал пожар в посёлке Цементном, где горело бесхозное строение. Площадь пожара составила 150 квадратных метров. Огнеборцы справились с огнём за 38 минут, на месте работали 12 специалистов и 4 единицы техники.
Ещё одно возгорание произошло в посёлке Палкинский Торфяник, где в СНТ «Ротор» загорелся садовый дом и надворные постройки на площади 56 квадратных метров. Пожар был ликвидирован через час, без пострадавших. На месте происшествия также работали 12 человек и 4 единицы техники.
По данным спасателей, 13% пожаров были вызваны коротким замыканием электропроводки, а 9% — неосторожным обращением с огнём.
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