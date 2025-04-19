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18-летний екатеринбуржец врезался в столб на квадроцикле и оказался в реанимации
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Белоярском районе Свердловской области молодой водитель квадроцикла попал в серьёзное ДТП. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла 19 апреля около 16.30 на территории садового товарищества «Механизатор» вблизи участка № 88 в селе Логиново.
По предварительной информации, 18-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительских прав, управлял квадроциклом марки «Mikilon Hammer» без регистрационного знака и мотошлема. Во время движения по территории садового массива он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
Молодой человек получил серьёзную травму головы. Бригада скорой помощи доставила его в реанимационное отделение ЦГБ № 36 Екатеринбурга. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
Как уточнили в Госавтоинспекции, ранее мужчина семь раз привлекался к административной ответственности. По факту происшествия возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Также составлены материалы за управление транспортным средством без водительских прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и за отсутствие мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ).
По предварительной информации, 18-летний житель Екатеринбурга, не имеющий водительских прав, управлял квадроциклом марки «Mikilon Hammer» без регистрационного знака и мотошлема. Во время движения по территории садового массива он не справился с управлением и врезался в опору линии электропередач.
Молодой человек получил серьёзную травму головы. Бригада скорой помощи доставила его в реанимационное отделение ЦГБ № 36 Екатеринбурга. Состояние пострадавшего оценивается как тяжёлое.
Как уточнили в Госавтоинспекции, ранее мужчина семь раз привлекался к административной ответственности. По факту происшествия возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Также составлены материалы за управление транспортным средством без водительских прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ) и за отсутствие мотошлема (ст. 12.6 КоАП РФ).
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