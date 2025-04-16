Водитель врезался в ограждение, перевернулся и скрылся с места ДТП на трассе Екатеринбург–Тюмень

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области разыскивают водителя автомобиля «Пежо», устроившего аварию на автодороге Екатеринбург–Тюмень и покинувшего место происшествия.Как сообщили в Госавтоинспекции по Свердловской области, ДТП произошло 19 апреля около 17:30 на 24-м километре трассы, проходящей по территории Белоярского района. По предварительным данным, водитель «Пежо» не справился с управлением, врезался в дорожное ограждение, после чего столкнулся с двигавшимся в попутном направлении грузовиком марки «Вольво». В результате легковой автомобиль опрокинулся.Несмотря на серьёзность аварии, пострадавших нет. Однако водитель «Пежо» покинул место ДТП. Водителю рекомендуется самостоятельно обратиться в отдел полиции МО МВД «Заречный» для дачи объяснений.