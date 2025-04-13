В Екатеринбурге водитель снесла ограждение спортивного корта из-за плохого самочувствия

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на улице Дунайской автомобиль «Citroen C4» протаранил ограждение и оказался на территории спортивного корта. Как сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области, авария произошла из-за резкого ухудшения самочувствия водителя.По предварительной информации, 64-летний мужчина, управляя машиной, двигался по улице Дунайской со стороны улицы Молодогвардейцев. Во время движения ему стало плохо, он потерял контроль над автомобилем, в результате чего машина врезалась в ограждение и выехала на корт.Сотрудники ГИБДД уточнили, что мужчина — местный житель, водительский стаж составляет 31 год, к административной ответственности ранее не привлекался. Освидетельствование показало, что он был трезв.В результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.