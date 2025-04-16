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На трассе Екатеринбург–Тюмень загорелся грузовик: водитель получил ожоги
Иллюстрация: Вечерние ведомости
На 272-м километре автодороги Екатеринбург–Тюмень, в районе посёлка Месяды Тугулымского городского округа, загорелся грузовой автомобиль. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 24 пожара. Пять из них произошли в жилом секторе. В 12% случаев причиной возгораний стало короткое замыкание, ещё в 6% — неосторожное обращение с огнём.
Площадь пожара составила один квадратный метр. Огонь был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
По данным МЧС, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 24 пожара. Пять из них произошли в жилом секторе. В 12% случаев причиной возгораний стало короткое замыкание, ещё в 6% — неосторожное обращение с огнём.
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