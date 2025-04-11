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В Екатеринбурге на стройке с высоты упал рабочий
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге проводится прокурорская проверка после гибели мужчины на строительной площадке на улице Амундсена. Инцидент произошёл вечером 18 апреля.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, около 17:00 с 13-го этажа строящегося здания упал рабочий. На момент происшествия он выполнял уборку строительного мусора. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
Прокуратура Ленинского района начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, как организованы условия безопасности на стройке, и кто именно отвечал за контроль за их соблюдением.
По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, около 17:00 с 13-го этажа строящегося здания упал рабочий. На момент происшествия он выполнял уборку строительного мусора. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
Прокуратура Ленинского района начала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, как организованы условия безопасности на стройке, и кто именно отвечал за контроль за их соблюдением.
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