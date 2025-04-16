В Екатеринбурге и селе Камышино во вчерашних пожарах пострадали люди

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки сотрудники МЧС России по Свердловской области ликвидировали 18 пожаров. Только шесть из этих пожаров произошли в жилом секторе. К сожалению, есть пострадавшие.Один из пострадавших во вчерашних пожарах — житель села Камышево. Его дом на улице Южной заполыхал на площади в 80 квадратных метров. Для ликвидации возгорания понадобились усилия 15 человек, которые боролись с огнём немногим менее часа. Как установили пожарные дознаватели, причиной возгорания в данном случае стал аварийный режим в электропроводке.Ещё один мужчина пострадал в Екатеринбурге, когда на улице Папанина вспыхнул пожар в квартире на втором этаже трёхэтажного дома. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На место происшествия выехали 13 огнеборцев. Локализовать пожар им удалось за 8 минут. Причиной возгорания стал неосторожное курение.Кроме того, в Нижнем Тагиле на улице Краснознаменной вчера горели гараж и оставленный в нём легковой автомобиль. Огонь распространился на 15 квадратных метров. Пожарные прибыли оперативно, и через 16 минут возгорание было потушено.По статистике МЧС, в 6% случаев пожары возникли из-за неправильной эксплуатации печей, ещё в 6% — из-за неосторожного обращения с огнём. Причины остальных инцидентов сейчас выясняют.