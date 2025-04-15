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В Туринском округе за рулём трактора скончался мужчина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, 18 апреля, на дороге между селом Городище и деревней Таволожка в Туринском муниципальном округе за рулём трактора скончался 30-летний местный житель.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, трактор, которым управлял парень, съехал с проезжей части в кювет.
Установлено, что у погибшего был 13-летний водительский стаж.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, трактор, которым управлял парень, съехал с проезжей части в кювет.
«Прибывшие на место медики констатировали смерть водителя, которая наступила предварительно до момента автомобильной аварии»,
– рассказали в пресс-группе.
Установлено, что у погибшего был 13-летний водительский стаж.
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