Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Всего о трёх пожарах в жилом секторе Свердловской области, произошедших вчера, 16 апреля, сообщает МЧС России. При этом общее число возгораний растёт и достигло за сутки 23 случаев, пришедшиеся на промзоны и открытые площадки.Малое количество «жилых» пожаров и их не бьющая рекордов масштабность не говорит о невысокой их опасности. Вчерашний день подтвердил, что даже один некрупный пожар способен натворить бед. Два человека погибли в загоревшемся частном доме, расположенном на улице Дорожной в деревне Ретнева. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, но этого хватило, чтобы погубить двух жильцов, а пожарным доставить хлопот больше, чем на полчаса. Причина данного происшествия пока не установлена.Трагедией мог закончиться и схожий по масштабам пожар в Екатеринбурге, на улице Опалихинской. В нём пострадал один несовершеннолетний гражданин, которого удалось спасти. Работа пожарных была осложнена тем, что им пришлось бороться с огнём на восьмом этаже девятиэтажного дома. Тем не менее, с работой они справились быстрее своих коллег — всего за 16 минут. Правда, и участвовало их в этом значительно больше — 19 человек (в деревне с огнём боролись всего пятеро).Третий вчерашний пожар в жилом секторе произошёл в поселке городского типа Верхняя Синячиха, где на улице Гагарина горела частная баня. В данном случае огонь разгулялся масштабнее и охватил площадь в 84 «квадрата». Почти час 14 огнеборцев сражались с огненной стихией. А после пожарные дознаватели установили, что баня загорелась из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.