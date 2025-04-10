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Количество свердловских пожаров в жилом секторе стремится к нулю на фоне обострения обстановки

20.08 Четверг, 17 апреля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Всего о трёх пожарах в жилом секторе Свердловской области, произошедших вчера, 16 апреля, сообщает МЧС России. При этом общее число возгораний растёт и достигло за сутки 23 случаев, пришедшиеся на промзоны и открытые площадки.

Малое количество «жилых» пожаров и их не бьющая рекордов масштабность не говорит о невысокой их опасности. Вчерашний день подтвердил, что даже один некрупный пожар способен натворить бед. Два человека погибли в загоревшемся частном доме, расположенном на улице Дорожной в деревне Ретнева. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, но этого хватило, чтобы погубить двух жильцов, а пожарным доставить хлопот больше, чем на полчаса. Причина данного происшествия пока не установлена.

Трагедией мог закончиться и схожий по масштабам пожар в Екатеринбурге, на улице Опалихинской. В нём пострадал один несовершеннолетний гражданин, которого удалось спасти. Работа пожарных была осложнена тем, что им пришлось бороться с огнём на восьмом этаже девятиэтажного дома. Тем не менее, с работой они справились быстрее своих коллег — всего за 16 минут. Правда, и участвовало их в этом значительно больше — 19 человек (в деревне с огнём боролись всего пятеро).

Третий вчерашний пожар в жилом секторе произошёл в поселке городского типа Верхняя Синячиха, где на улице Гагарина горела частная баня. В данном случае огонь разгулялся масштабнее и охватил площадь в 84 «квадрата». Почти час 14 огнеборцев сражались с огненной стихией. А после пожарные дознаватели установили, что баня загорелась из-за несоблюдения правил безопасности при эксплуатации отопительной печи.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:51 В Екатеринбурге возле 127-й школы подросток на электросамокате сбил ребёнок
15:32 Об избиении девушки на парковке екатеринбургского ТЦ доложат главе СК
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13:34 Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
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10:45 В столице Урала исчезла 13-летняя девочка в очках
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09:35 В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
09:09 На Химмаше пропала 15-летняя девочка с татуировкой в виде сердца на руке
21:01 В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину
20:30 На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
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