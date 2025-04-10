СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге

– говорится в сообщении свердловского СК.

«Накануне в правоохранительные органы поступила информация о получении травмы малолетним жителем Екатеринбурга, который во время посещения языкового лагеря занимался на скалодроме, где, по имеющейся информации, и получил указанную травму»,