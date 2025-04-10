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СК проводит проверку в связи с травмированием ребёнка во время занятия на скалодроме в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге следователи разбираются в произошедшем на скалодроме, после посещения которого у ребёнка выявили травму.
Проводится проверка на предмет статьи 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».
Ранее издание Е1.ru сообщало, что ребёнок неудачно спрыгнул. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. После этого мальчик встал и побежал играть дальше. Однако, по данным издания, через несколько дней он почувствовал себя хуже. Мама отвезла его в больницу, где ему сделали МРТ и поставили диагноз – перелом позвонка.
На скалодроме маме заявили, что детям и их воспитателям проводили инструктаж. В языковом же лагере утверждают, что его не было, пишет портал.
«Накануне в правоохранительные органы поступила информация о получении травмы малолетним жителем Екатеринбурга, который во время посещения языкового лагеря занимался на скалодроме, где, по имеющейся информации, и получил указанную травму»,
– говорится в сообщении свердловского СК.
Проводится проверка на предмет статьи 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиями безопасности».
Ранее издание Е1.ru сообщало, что ребёнок неудачно спрыгнул. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. После этого мальчик встал и побежал играть дальше. Однако, по данным издания, через несколько дней он почувствовал себя хуже. Мама отвезла его в больницу, где ему сделали МРТ и поставили диагноз – перелом позвонка.
На скалодроме маме заявили, что детям и их воспитателям проводили инструктаж. В языковом же лагере утверждают, что его не было, пишет портал.
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