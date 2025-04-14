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Две девочки на электросамокате попали под машину на Амундсена в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 16 апреля, вечером в Екатеринбурге на улице перекрёстке улиц Амундсена – Волгоградская две девочки на электросамокате угодили под колёса Skoda Octavia.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Skoda поворачивал с Амундсена на улицу Волгоградскую, когда на дорогу выскочили две девочки верхом на электросамокате. По предварительным данным, школьницы выехали на дорогу, когда для них горел красный.
Там также добавили, что электросамокат, на котором катались девочки, отправили на техническую экспертизу, чтобы проверить его на возможные неисправности.
Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, водитель Skoda поворачивал с Амундсена на улицу Волгоградскую, когда на дорогу выскочили две девочки верхом на электросамокате. По предварительным данным, школьницы выехали на дорогу, когда для них горел красный.
«Столкновение завершилось серьёзной травмой одной из девочек и ушибами у второй. Их незамедлительно доставили в больницу»,
– рассказали в областном УГИБДД.
Там также добавили, что электросамокат, на котором катались девочки, отправили на техническую экспертизу, чтобы проверить его на возможные неисправности.
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