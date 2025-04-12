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В Полевском неадекватный мужчина обстрелял окна жилого дома
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера, 16 апреля, в Полевском неадекватный мужчина обстрелял дом на Черёмушки, 4. Сообщается, что его задержали.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», он стрелял по окнам примерно в 18.45. В это время рядом рыдали женщины. После обстрела мужчина пошёл за магазин за пивом, пишет ресурс.
Позже мужчину задержали. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщивший, что мужчина был задержан в неадекватном состоянии. По его словам, задержанный обстрелял окна после того, как употребил алкоголь.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», он стрелял по окнам примерно в 18.45. В это время рядом рыдали женщины. После обстрела мужчина пошёл за магазин за пивом, пишет ресурс.
Позже мужчину задержали. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, сообщивший, что мужчина был задержан в неадекватном состоянии. По его словам, задержанный обстрелял окна после того, как употребил алкоголь.
«В настоящее время он содержится под стражей, по итогам начавшихся проверочных мероприятий, полиция примет обоснованное процессуальное решение»,
– сказал Горелых.
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