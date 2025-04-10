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В Екатеринбурге Hyundai Solaris сбил пожилую женщину
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на перекрёстке улиц Луначарского – Карла Маркса водитель Hyundai Solaris сбил пожилую женщину. С места ДТП её увезли с переломом ноги.
Авария произошла вчера, 16 апреля, примерно в 16.00. Как сообщили Вечерним ведомостям в ГИБДД Екатеринбурга, 35-летний водитель Hyundai поворачивал с Карла Маркса направо, на улицу Луначарского, когда сбил 61-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в 36-ю городскую больницу.
Освидетельствование показало, что водитель был трезв. С его слов, он не заметил женщину, когда поворачивал. Дорожные инспекторы составили на него протокол за непредоставление преимущества пешеходу (ст. 12.18 КоАП РФ).
Авария произошла вчера, 16 апреля, примерно в 16.00. Как сообщили Вечерним ведомостям в ГИБДД Екатеринбурга, 35-летний водитель Hyundai поворачивал с Карла Маркса направо, на улицу Луначарского, когда сбил 61-летнюю женщину. Пострадавшую увезли в 36-ю городскую больницу.
Освидетельствование показало, что водитель был трезв. С его слов, он не заметил женщину, когда поворачивал. Дорожные инспекторы составили на него протокол за непредоставление преимущества пешеходу (ст. 12.18 КоАП РФ).
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