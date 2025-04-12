В Екатеринбурге упавшая старушка разбила машину

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Несчастный случай произошёл в Екатеринбурге с 80-летней женщиной. Накануне вечером старушка упала с шестого этажа и осталась жива.По предварительной информации, опубликованной в ряде изданий местного (E1) и всероссийского (Bloomberg) значения, пенсионерка мыла окна на балконе дома на улице Белинского. Во время наведения чистоты она потеряла равновесие и сорвалась вниз. Падение остановила крыша легкового автомобиля марки «Hyundai». Это спасло жизнь женщине — удар был смягчён кузовом машины.Очевидцы происшествия рассказывают, что пострадавшая после падения попыталась встать и даже разговаривала с прохожими. Прибывшие медики «Скорой» приняли решение о госпитализации женщины. Сейчас ей оказывают необходимую помощь в больнице.Как сообщили в пресс-группе Управления МВД по Екатеринбургу, ведётся проверку по факту случившегося.Тем временем владелица повреждённого автомобиля готовится к оценке ущерба. В результате падения бабушки у машины сильно помята крыша и разбито лобовое стекло.