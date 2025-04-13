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На трассе Екатеринбург–Тюмень грузовик откинул прицеп
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция Богдановичского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля. Авария произошла сегодня, 16 апреля, около 14.15.
По предварительной информации, на 94-м километре автодороги Екатеринбург–Тюмень 45-летний водитель грузовика марки «ДАЮН», следуя в сторону Екатеринбурга, внезапно съехал с проезжей части. При этом сам грузовик остался стоять на колёсах, а вот его прицеп завалило на бок.
Как позже водитель признался инспекторам, произошло это из-за того, что во время движения он отвлёкся от управления.
К счастью, в результате аварии водитель не пострадал. Однако грузовик повредил элементы дорожного ограждения и конструкцию, предположительно относящуюся к автодрому.
Проведённое освидетельствование подтвердило, что на момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. По факту инцидента ведётся проверка.
По предварительной информации, на 94-м километре автодороги Екатеринбург–Тюмень 45-летний водитель грузовика марки «ДАЮН», следуя в сторону Екатеринбурга, внезапно съехал с проезжей части. При этом сам грузовик остался стоять на колёсах, а вот его прицеп завалило на бок.
Как позже водитель признался инспекторам, произошло это из-за того, что во время движения он отвлёкся от управления.
К счастью, в результате аварии водитель не пострадал. Однако грузовик повредил элементы дорожного ограждения и конструкцию, предположительно относящуюся к автодрому.
Проведённое освидетельствование подтвердило, что на момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. По факту инцидента ведётся проверка.
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