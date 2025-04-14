Во вторник свердловские пожарные одолели 25 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно оперативной сводке Министерства по чрезвычайным ситуациям России, за прошедшие сутки на территории Свердловской области было ликвидировано 25 пожаров. Из них всего три произошли в жилом секторе. Чаще же всего пожары — 17 из общего числа — возникали на открытых территориях.Крупнейшие инциденты были зафиксированы в различных муниципальных образованиях области. В селе Чернокоровское Богдановичского городского округа на улице Комсомольской огонь охватил баню и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 71 квадратный метр. Пожар удалось потушить за 25 минут. К ликвидации привлекались 14 человек и 3 единицы техники.В посёлке Висим Горноуральского округа сгорело неэксплуатируемое строение на улице Баклыкова. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. На борьбу с огнём потребовалось 36 минут. В операции участвовали 8 пожарных и 4 единицы спецтехники.Ещё один серьёзный пожар произошёл в поселке Первомайский Каменского округа. На улице Кирова горело имущество в подсобном помещении склада, при этом пострадал один человек. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Пожарные справились с огнём за 14 минут. В тушении участвовали 18 специалистов и 5 единиц спецтехники.По данным МЧС, основными причинами возгораний остаются неосторожное обращение с огнём (12%), короткое замыкание электропроводки (в 8% случаев) и неисправности транспортных средств (4%).